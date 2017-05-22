Венгер: однажды назову причину спада, который начался в «Арсенале» в декабре

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал непопадание клуба в Лигу чемпионов по итогам сезона-2016/17.
«Нельзя ставить под сомнение мою любовь к «Арсеналу», я люблю этот клуб всю жизнь. Моё будущее мы обсудим с руководством после финала Кубка Англии. Главное — чтобы сохранился нынешний состав, потому что у нас играют футболисты высочайшего уровня, которые повзрослели и многому научились. Вне зависимости от того, как всё сложится, я уверен, что этот состав выиграет АПЛ в следующем году или позже. Если сохраним состав, то будем грозной силой в следующем сезоне.
В этом сезоне мы были серьёзной силой до декабря, боролись за титул, но потом у нас случился спад. Однажды я назову его причину», – приводит слова Венгера talkSPORT.