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КДК рассмотрит баннер болельщиков «Зенита», оскорбляющий «Локомотив»

22 мая 2017, понедельник. 10:05. Футбол

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал, какие вопросы будут включены в повестку очередного заседания КДК по итогам 30-го тура Премьер-Лиги.

«По матчу ЦСКА – «Анжи» мы рассмотрим скандирование нецензурных выражений болельщиками ЦСКА, а также использование пиротехники.

По матчу «Амкар» — «Рубин» мы рассмотрим скандирование нецензурных выражений болельщиками «Амкара».

«Локомотив» — «Зенит»: мы рассмотрим скандирование нецензурных выражений болельщиками «Локомотива». Также они использовали и бросали пиротехнику. Ещё рассмотрим скандирование нецензурных выражений болельщиками «Зенита», которые также использовали пиротехнику. Кроме того, мы рассмотрим оскорбительный баннер, который вывесили болельщики «Зенита».

По матчу «Оренбург» — «Ростов» мы рассмотрим неподобающие поведение «Оренбурга», чьи игроки получили семь жёлтых карточек в одном матче. Также рассмотрим неподобающие поведение «Ростова», чьи футболисты получили шесть жёлтых карточек. Также рассмотрим удаление Дюриша и Нобоа. Мы пригласили двух игроков на предстоящее заседание. Также пригласили судью матча Безбородова», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

Фанаты «Зенита» оскорбляли Карпина в ходе матча с «Локомотивом»
КДК рассмотрит баннер болельщиков «Зенита» оскорбляющий «Локомотив»

КДК рассмотрит баннер болельщиков «Зенита» оскорбляющий «Локомотив»

Фото: Дмитрий Голубович
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Амкар Анжи ПФК ЦСКА ФК Зенит ФК Локомотив ФК Оренбург ФК Ростов ФК Рубин Артур Григорьянц КДК Фото
Новости. Футбол
22 мая 2017, понедельник
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