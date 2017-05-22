Глава КДК Артур Григорьянц рассказал, какие вопросы будут включены в повестку очередного заседания КДК по итогам 30-го тура Премьер-Лиги.
«По матчу ЦСКА – «Анжи» мы рассмотрим скандирование нецензурных выражений болельщиками ЦСКА, а также использование пиротехники.
По матчу «Амкар» — «Рубин» мы рассмотрим скандирование нецензурных выражений болельщиками «Амкара».
«Локомотив» — «Зенит»: мы рассмотрим скандирование нецензурных выражений болельщиками «Локомотива». Также они использовали и бросали пиротехнику. Ещё рассмотрим скандирование нецензурных выражений болельщиками «Зенита», которые также использовали пиротехнику. Кроме того, мы рассмотрим оскорбительный баннер, который вывесили болельщики «Зенита».
По матчу «Оренбург» — «Ростов» мы рассмотрим неподобающие поведение «Оренбурга», чьи игроки получили семь жёлтых карточек в одном матче. Также рассмотрим неподобающие поведение «Ростова», чьи футболисты получили шесть жёлтых карточек. Также рассмотрим удаление Дюриша и Нобоа. Мы пригласили двух игроков на предстоящее заседание. Также пригласили судью матча Безбородова», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
КДК рассмотрит баннер болельщиков «Зенита» оскорбляющий «Локомотив»