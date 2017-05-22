Роналду: сложно сказать, является ли Зидан моим лучшим тренером

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду адресовал слова похвалы главному тренеру команды Зинедину Зидану. Под руководством французского специалиста «Королевский клуб» выиграл чемпионат Испании сезона-2016/17
«Сложно сказать, является ли Зидан моим лучшим тренером. Мне не хотелось бы проводить параллелей. Он осуществляет феноменальную работу. Зидан всегда поступает разумно со своими футболистами и сотрудниками. Как тренер сам сказал, он продолжает учиться. Я восхищался им как футболистом, а теперь он вызывает у меня восхищение как тренер», — приводит слова Роналду AS.
Игроки «Реала» облили Зидана шампанским во время пресс-конференции