Защитник «Вильярреала» Мусаккио прибыл в «Милан» для прохождения медосмотра

Защитник «Вильярреала» Матео Мусаккио близок к переходу в «Милан». Футболист прибыл в расположение россонери для прохождения медицинского обследования. Детали потенциальной сделки не разглашаются.
Ранее итальянские СМИ сообщали, что «Вильярреал» заработает на продаже 26-летнего полузащитника около € 18 млн. Ожидается, что договор будет подписан на четыре года.
В минувшем сезоне испанской Примеры Матео Пабло Мусаккио принял участие в 23 матчах и отдал 2 результативных паса.
Видео прибытия Мусаккио можно посмотреть на официальной странице «Милана» в «Твиттере».
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