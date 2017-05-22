Маурисио покинет «Спартак» по решению Карреры, будущее Тигиева под вопросом

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов сообщил, что защитник Маурисио покинет клуб по решению главного тренера Массимо Карреры. Также Родионов ответил на вопрос о будущем защитника Георгия Тигиева.
Родионов: трансферный план у «Спартака» уже есть, но пока без позиций и сумм
«Маурисио покинет «Спартак» — таково решение главного тренера. Вопрос по Тигиеву будем решать, пока определённости нет», — передаёт слова Родионова корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.
Маурисио был арендован «Спартаком» у «Лацио» летом 2016 года с приоритетом последующего выкупа, Тигиева московский клуб арендовал у «Анжи» зимой 2017 года с правом последующего выкупа.