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Родионов: трансферный план у «Спартака» уже есть, но пока без позиций и сумм

22 мая 2017, понедельник. 17:23. Футбол

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов рассказал о состоявшемся совете директоров красно-белых.

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«Совет директоров был сегодня короткий, поскольку рассматривали и подводили итоги только выступлений „Спартака“ и „Спартака-2“. Работу академии и молодёжной команды оценим уже после отпуска.

На будущее уже кое-что наметили. Не буду лукавить, трансферный план есть, но пока без позиций и сумм. Не могу говорить об этом подробно, потому что, как вы сами знаете, трансферы любят тишину, и мы придерживаемся этой позиции. Нам предстоит решить ряд вопросов, касающихся усиления на будущий сезон", — передаёт слова Родионова корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.

Видео доступно на «Чемпионате».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Спартак Сергей Родионов Трансферы
Новости. Футбол
22 мая 2017, понедельник
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