Родионов: трансферный план у «Спартака» уже есть, но пока без позиций и сумм

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов рассказал о состоявшемся совете директоров красно-белых.
«Совет директоров был сегодня короткий, поскольку рассматривали и подводили итоги только выступлений „Спартака“ и „Спартака-2“. Работу академии и молодёжной команды оценим уже после отпуска.
На будущее уже кое-что наметили. Не буду лукавить, трансферный план есть, но пока без позиций и сумм. Не могу говорить об этом подробно, потому что, как вы сами знаете, трансферы любят тишину, и мы придерживаемся этой позиции. Нам предстоит решить ряд вопросов, касающихся усиления на будущий сезон", — передаёт слова Родионова корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.