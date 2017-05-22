Мутко: судьи никакой ключевой роли в этом чемпионате не сыграли

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко подвёл итог сезона в РФПЛ и ФНЛ и ответил на вопрос о судействе.
«Я считаю, этот чемпионат России и ФНЛ был одним из самых интересных и объективных. Последнюю игру играли „Тамбов“ и СКА. Это был интересный матч, я посмотрел их все. Надо искать причины не только на стороне. Нет одной причины, что кто-то побеждает, а кто-то нет. Мне казалось, что мы вышли на мировой уровень, а потом нас опустила „Болонья“ в 90-е. У клуба должна быть хорошая экономическая основа, социальная основа болельщиков. У „Крыльев Советов“ 10 человек на трибунах, а было по 30 тыс. Значит, что-то сломалось. Надо смотреть на себя и искать причины здесь. Мы видим, что субъективный личностный фактор судьи может влиять на игру, но мы изменили систему реестра арбитров, систему оплаты труда. Мы хотим, чтобы у нас появился независимый орган, который даст оценку судейству. Для меня очевидно, что каждый может искать причины своих неудач. Кто-то ищет их на стороне, кто-то внутри. Если пересмотрите матчи, увидите, где себя можете укусить за локоть и понять, что упустили. Судьи никакой ключевой роли в этом чемпионате не сыграли. Не все смотрят футбольные матчи, кто-то читает газеты или слушает радио, видит, что три карточки красные, и понеслось. Многие судьи наказаны, некоторые лишатся статуса арбитров ФИФА. Я могу повторить, что было судейство не европейского уровня. Сейчас был матч „Спартак“ — «Терек», я зашёл к Левникову. Помните, он остановил игру и дал карточку? Он сорвал атаку. Я ему сказал: если бы ты отложил эпизод и дал карточку потом при паузе, был бы профессором. Но он учится.
Мы делаем всё, чтобы никто не влиял на результат. Всё должно решаться на поле. Вчера на ЧМ среди молодёжи был исторический момент — пенальти был назначен на основании технических средств, когда судья не заметил нарушения. Нам нельзя так давить на своих судей. Нужно смотреть эпизод с места, где находится судья, и думать, почему он принял такое решение. У нас же присылают видео с разных ракурсов. Давайте уважать решение судьи, а оценить его есть кому. Если судья будет судить необъективно, значит он не будет судить матчи РФПЛ и ФНЛ. Недопустимо, если арбитр ФИФА отстраняется от матчей на два-три тура. Для меня судья ФИФА — это эталон. Нам надо вырастить арбитров так же, как футболистов. Мы собрали 80 арбитров и только 4 отобрали. В последнем матче поставили одного мальчика. Я знаю Будогосского, он честный человек. Мы хотим, чтобы футбол был объективным, тогда и результат придёт. Наш процент заполняемости стадионов — 49%, нам здесь двигаться и двигаться. Но это среднее, как температура по больнице. В Казани ходят 1500 человек. Хочется, чтобы клубы осознавали, для кого они играют, тогда футбол у нас будет двигаться вперёд", — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Марк Бессонов.