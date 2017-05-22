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Мутко: судьи никакой ключевой роли в этом чемпионате не сыграли

22 мая 2017, понедельник. 19:18. Футбол

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко подвёл итог сезона в РФПЛ и ФНЛ и ответил на вопрос о судействе.

«Я считаю, этот чемпионат России и ФНЛ был одним из самых интересных и объективных. Последнюю игру играли „Тамбов“ и СКА. Это был интересный матч, я посмотрел их все. Надо искать причины не только на стороне. Нет одной причины, что кто-то побеждает, а кто-то нет. Мне казалось, что мы вышли на мировой уровень, а потом нас опустила „Болонья“ в 90-е. У клуба должна быть хорошая экономическая основа, социальная основа болельщиков. У „Крыльев Советов“ 10 человек на трибунах, а было по 30 тыс. Значит, что-то сломалось. Надо смотреть на себя и искать причины здесь. Мы видим, что субъективный личностный фактор судьи может влиять на игру, но мы изменили систему реестра арбитров, систему оплаты труда. Мы хотим, чтобы у нас появился независимый орган, который даст оценку судейству. Для меня очевидно, что каждый может искать причины своих неудач. Кто-то ищет их на стороне, кто-то внутри. Если пересмотрите матчи, увидите, где себя можете укусить за локоть и понять, что упустили. Судьи никакой ключевой роли в этом чемпионате не сыграли. Не все смотрят футбольные матчи, кто-то читает газеты или слушает радио, видит, что три карточки красные, и понеслось. Многие судьи наказаны, некоторые лишатся статуса арбитров ФИФА. Я могу повторить, что было судейство не европейского уровня. Сейчас был матч „Спартак“ — «Терек», я зашёл к Левникову. Помните, он остановил игру и дал карточку? Он сорвал атаку. Я ему сказал: если бы ты отложил эпизод и дал карточку потом при паузе, был бы профессором. Но он учится.

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Мы делаем всё, чтобы никто не влиял на результат. Всё должно решаться на поле. Вчера на ЧМ среди молодёжи был исторический момент — пенальти был назначен на основании технических средств, когда судья не заметил нарушения. Нам нельзя так давить на своих судей. Нужно смотреть эпизод с места, где находится судья, и думать, почему он принял такое решение. У нас же присылают видео с разных ракурсов. Давайте уважать решение судьи, а оценить его есть кому. Если судья будет судить необъективно, значит он не будет судить матчи РФПЛ и ФНЛ. Недопустимо, если арбитр ФИФА отстраняется от матчей на два-три тура. Для меня судья ФИФА — это эталон. Нам надо вырастить арбитров так же, как футболистов. Мы собрали 80 арбитров и только 4 отобрали. В последнем матче поставили одного мальчика. Я знаю Будогосского, он честный человек. Мы хотим, чтобы футбол был объективным, тогда и результат придёт. Наш процент заполняемости стадионов — 49%, нам здесь двигаться и двигаться. Но это среднее, как температура по больнице. В Казани ходят 1500 человек. Хочется, чтобы клубы осознавали, для кого они играют, тогда футбол у нас будет двигаться вперёд", — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Марк Бессонов.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
СКА-Хабаровск ФК Крылья Советов ФК Рубин ФК Тамбов Андрей Будогосский Виталий Мутко Футбольное судейство
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