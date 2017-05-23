Хаби Алонсо: мои надежды оправдала не только Бундеслига, но и сама «Бавария»

Бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» Хаби Алонсо не жалеет, что в 2014 году перешёл из мадридского «Реала» в немецкий гранд. 35-летний футболист по окончании последнего сезона повесил бутсы на гвоздь.
«Мои надежды в любом случае оправдала не только Бундеслига, но и сама «Бавария». Как иностранцы мы создаём имидж клубу. Но впервые ты действительно чувствуешь значение клуба, находясь и живя в нём. Вот почему сегодня я чувствую себя частью «Баварии». Здесь я приобрёл огромный опыт. С первого же момента моего пребывания в «Баварии» я почувствовал, что многое могу почерпнуть у работающих здесь людей», — цитирует Алонсо tz.