Полиция провела обыски в офисе «ПСЖ», а также домах Ди Марии и Пасторе

Французская полиция провела обыски в домах футболистов «ПСЖ» Анхеля Ди Марии и Хавьера Пасторе. Об этом сообщает Mediapart.fr. Оба игрока подозреваются в уклонении от уплаты налогов.
В свою очередь сотрудники центра по борьбе с коррупцией и финансовыми налоговыми правонарушениями провели обыски в офисе «ПСЖ». Клуб обвиняется в крупных налоговых махинациях.
Предполагается, что оба футболиста использовали незаконные методы, чтобы уйти от уплаты налогов. При этом в «ПСЖ» знали о том, что Ди Мария использовал подставную компанию в Панаме, чтобы скрыть финансовые потоки, и это шло клубу даже на пользу.
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