Мбаппе: я обычный 18-летний ребенок, которого на тренировки возит мама

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе признался, что до сих пор не имеет водительских прав, поэтому на тренировки команды ездит с мамой или клубным водителем.
«В этом сезоне я стал открытием, в следующем хочу подтвердить этот уровень. Кто-то считает, что я опережаю свой возраст по развитию. Но на самом деле я обычный 18-летний ребенок. Моя главная ошибка в том, что у меня нет водительского удостоверения. На тренировки меня до сих пор возит мама или клубный водитель», – приводит слова Мбаппе beIN Sports.
В сезоне-2016/17 Мбаппе провёл 29 матчей во французской Лиге 1, забил 15 голов и отдал 8 результативных передач.