Игрок «Малаги» Торрес: если «Барселона» хочет жаловаться, то пусть жалуется

Защитник «Малаги» Мигель Торрес считает, что ему и его партнёрам по команде нет причины стыдиться за свою игру в домашнем матче последнего тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом». Хозяева поля проиграли со счётом 0:2, в результате чего «Королевский клуб» стал чемпионом страны. В случае поражения «сливочных» чемпионом стала бы «Барселона», победившая «Эйбар» (4:2).
«Если «Барселона» хочет жаловаться, то пусть жалуется. Я сам очень горжусь моими одноклубниками и нашей работой. Несмотря на то что «Малага» потерпела поражение, мы боролись с «Реалом». Думаю, «Реал» справедливо выиграл Примеру», — приводит слова Торреса Marca.