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Игрок «Малаги» Торрес: если «Барселона» хочет жаловаться, то пусть жалуется

24 мая 2017, среда. 07:56. Футбол

Защитник «Малаги» Мигель Торрес считает, что ему и его партнёрам по команде нет причины стыдиться за свою игру в домашнем матче последнего тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом». Хозяева поля проиграли со счётом 0:2, в результате чего «Королевский клуб» стал чемпионом страны. В случае поражения «сливочных» чемпионом стала бы «Барселона», победившая «Эйбар» (4:2).

«Если «Барселона» хочет жаловаться, то пусть жалуется. Я сам очень горжусь моими одноклубниками и нашей работой. Несмотря на то что «Малага» потерпела поражение, мы боролись с «Реалом». Думаю, «Реал» справедливо выиграл Примеру», — приводит слова Торреса Marca.

Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
ФК Барселона ФК Малага ФК Реал Мадрид Мигель Торрес
Новости. Футбол
24 мая 2017, среда
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