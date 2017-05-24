«Урал» расторг контракт с нападающим Бугуи

Нападающий Жан-Жак Бугуи покинул «Урал». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Соглашение с футболистом расторгнуто по взаимному согласию сторон.
24-летний форвард из Кот-Д'Ивуара пополнил состав «Урала» летом прошлого года, однако так и не сумел закрепиться в основном составе, выступая в основном за «молодёжку». В сезоне-2016/17 РФПЛ Бугуи принял участие всего в двух матчах.
Руководство «Урала» пожелало Жан Жаку успешного продолжения карьеры и удачи в поиске той команды, в которой он будет получать игровую практику и прогрессировать.
Защитник Новиков покинул «Урал», за который выступал с 2009 года