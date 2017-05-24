Самедов рассказал, какое поздравление с чемпионством «Спартака» ему запомнилось

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал, какое поздравление с чемпионством ему запомнилось особо.
«Одну из эсэмэсок прислал воспитанник «Спартака». Он написал: «Ты единственный представлял нашу школу». Я огляделся и понял: действительно, так и есть, я единственный воспитанник «Спартака». И ребята-воспитанники писали: мы очень гордимся тобой. Это было очень приятно», — поведал в интервью «Комсомольской правде — Молдова» Самедов, который перешёл в «Спартак» из «Локомотива» зимой.
«Ко всей этой истории я возвращаться заново не хочу. Единственное, скажу, что для меня было важно, что главный тренер хотел меня видеть. Это самое важное. Это и сыграло свою роль, что меня Мистер (Массимо Каррера. — Прим. „Чемпионата“) пригласил и всё получилось. Я пришёл в середине сезона, «Спартак» был на первом месте. Пришёл помогать. И слава богу, что мы стали чемпионами.