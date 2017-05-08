Самедов: чемпионство со «Спартаком» — самый эпичный момент в моей карьере

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал о том, где находился в тот момент, когда узнал о чемпионстве своей команды, а также о важности для него этого события.
«Во время матча «Зенит» — «Терек» я был дома. Самой игры не видел — смотрел кино с ребёнком. За встречей следил через Интернет. Посмотрел только концовку, когда узнал, что счёт стал 1:0 в пользу «Терека».
Насколько для меня важно, что я стал чемпионом именно в составе «Спартака»? Очень важно. Сложно передать это словами. Моя карьера сложилась так, что я вернулся почти в 33 года и стал чемпионом именно здесь. Самый эпичный момент в моей карьере», — приводит слова Самедова «Газета.Ru».