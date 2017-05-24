Вальверде опроверг слухи о достигнутой договорённости с «Барселоной»

Бывший главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде опроверг информацию о том, что он согласовал контракт с «Барселоной».
«Никаких соглашений я не заключал, ни с кем не разговаривал, но есть клубы, которые действительно проявили ко мне интерес. Теперь я должен решить, где буду продолжать карьеру. В любом случае это будет серьёзный вызов. Меня уже отправили в „Барселону“? Не знаю, что пишут газеты. Я никогда не обсуждал и не буду обсуждать с прессой свои переговоры с клубами. В моей карьере уже были случаи, когда серьёзные клубы проявляли ко мне интерес. Не исключаю, что возьму паузу в карьере. В конце концов, я сам могу выбирать своё будущее», — приводит слова специалиста AP.