«Атлетик» объявил об уходе Вальверде, которого сватают в «Барселону»

Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде не продолжит работу в клубе в следующем сезоне, сообщает официальный сайт команды из Бильбао. 53-летний специалист 24 мая выступит на специальной пресс-конференции по этому поводу.
Ранее издание El Correo сообщило, что Вальверде станет новым главным тренером «Барселоны». Отмечалось, что наставник принял предложение возглавить каталонскую команду, а президент клуба Хосеп Мария Бартомеу уже объявил игрокам имя нового тренера сине-гранатовых.
Вальверде, работавший в «Атлетике» с 2013 года, может сменить на посту главного тренера «Барселоны» Луиса Энрике, который в начале марта объявил об уходе по окончании сезона.