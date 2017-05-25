Бекхэм: для города и всей Англии победа в Лиге Европы важнее, чем для «МЮ»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм поделился впечатлениями от победы манкунианцев над «Аяксом» в финальном матче Лиги Европы. Встреча проходила в Стокгольме на стадионе «Френдс-Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу английского клуба. По разу отличились Поль Погба и Генрих Мхитарян.
«Сегодняшний матч был больше, чем просто спорт… Да, это большой день для «Манчестер Юнайтед», но еще важнее он для города и для нашей страны… В то время, когда мы скорбим по семьям, что потеряли близких, у нас остаётся спорт, который доставляет людям хоть немного счастья в столь трудное время», — написал Бекхэм в «Инстаграме».
22 мая в Манчестере на концерте певицы Арианы Гранде произошёл взрыв, в результате которого 22 человека погибли и 59 пострадали.