Мата: «МЮ» выиграл Лигу Европы для всех, кто пострадал при теракте в Манчестере

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата поделился впечатлениями от победы над «Аяксом» в финальном матче Лиги Европы. Встреча проходила в Стокгольме на стадионе «Френдс-Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу английского клуба. По разу отличились Поль Погба и Генрих Мхитарян.
«Мы взяли трофей, который клуб никогда не выигрывал, поэтому сейчас мы по-настощему счастливы. Эта победа очень многое значит для меня, ведь это мой первый европейский трофей с «МЮ». Приятно выиграть трофей для такого клуба.
Эта неделя выдалась для Манчестера очень трудной. Мы счастливы выиграть Лигу Европы для всех людей, которые пострадали при теракте", — сказал Мата в эфире BT Sport.