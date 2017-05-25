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Дармиан: выход «МЮ» в финал Лиги Европы не был чем-то само собой разумеющимся

25 мая 2017, четверг. 04:50. Футбол

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан прокомментировал победу над «Аяксом» (2:0) в финале Лиги Европы сезона-2016/17.

«Мы проделали длительный и изнурительный путь. Возможно, некоторые восприняли наш выход в финал как что-то само собой разумеющееся, но это не так. Мы заслужили эту победу и вошли в историю „МЮ“. Финал — это такой матч, в котором сыграть мечтает каждый. Главное — мы сегодня победили.

Теракт в Манчестере — это трагедия, которая оставила горький осадок. Эта победа для всех пострадавших», — приводит слова Дармиана Sky Sport Italia.

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Источник: Sky Sport Italia Сообщить об ошибке
Теги
Аякс Манчестер Юнайтед Маттео Дармиан
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