Дармиан: выход «МЮ» в финал Лиги Европы не был чем-то само собой разумеющимся

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан прокомментировал победу над «Аяксом» (2:0) в финале Лиги Европы сезона-2016/17.
«Мы проделали длительный и изнурительный путь. Возможно, некоторые восприняли наш выход в финал как что-то само собой разумеющееся, но это не так. Мы заслужили эту победу и вошли в историю „МЮ“. Финал — это такой матч, в котором сыграть мечтает каждый. Главное — мы сегодня победили.
Теракт в Манчестере — это трагедия, которая оставила горький осадок. Эта победа для всех пострадавших», — приводит слова Дармиана Sky Sport Italia.
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