Тьяго Алькантара: на поле Хаби Алонсо в некотором смысле был тренером

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Тьяго Алькантара не поскупился на похвалу в адрес экс-хавбека команды Хаби Алонсо. Бывший футболист «Ливерпуля», мадридского «Реала» и сборной Испании принял решение завершить карьеру по окончании минувшего сезона.
«Хаби – невероятно профессиональный футболист. Он приходил на тренировки первым и уходил последним. На поле Алонсо в некотором смысле был тренером и поэтому был очень важен для всех команд, в которых выступал. Это очень талантливый футболист, которого прежде всего характеризует умение играть в пас. Нам и футболу в целом будет не хватать его, но, к сожалению, такова жизнь. Мы должны относиться к его решению в уважением», — приводит слова Алькантары интернет-портал Goal.