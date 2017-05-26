Фергюсон: прошлой ночью «МЮ» дал городу глоток свежего воздуха

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон сказал, что гордится победой команды над «Аяксом» (2:0) в финале Лиги Европы. За два дня до матча в Манчестере после концерта Арианы Гранде произошёл теракт. Из-за взрыва 22 человека погибли и около 60 получили ранения.
«Думаю, Манчестер похож на Глазго (Родной город Фергюсона. — Прим. «Чемпионата») в том плане, что это город работяг, здесь фантастические люди, и они справятся с произошедшим. Они уже проходили через сложные времена в прошлом, когда в 1996 году произошёл взрыв у торгового центра. Люди сплотятся, в городе сейчас все едины.
Прошлой ночью «МЮ» дал городу глоток свежего воздуха, в этом вся суть. Мы очень гордимся командой, это большое достижение», — цитирует Фергюсона Sky Sports.