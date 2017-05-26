На вокзалах России во время КК-2017 для судей организуют отдельные входы

К Кубку конфедераций, который пройдёт в России с 17 июня по 2 июля, на вокзалах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Сочи для судей организуют отдельный вход в целях их безопасности, сообщает «Российская газета». Отдельный вход для рефери организуется для того, чтобы они не подверглись никакому несанкционированному воздействию после матчей. Об этом сообщил начальник Дирекции железнодорожных вокзалов компании РЖД Виталий Вотолевский.
Что касается болельщиков, то они, как и все остальные пассажиры, будут попадать на вокзал. Разделение пассажиропотока не планируется — им, как и всем пассажирам, нужно будет проходить тщательный досмотр.
В расчёте на рост числа пассажиров уже дополнительно установили 10 павильонов досмотра вне стен вокзалов в Сочи и Казани.