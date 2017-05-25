МВД согласовало с ФИФА продажу пива в пластиковой таре на Кубке конфедераций

МВД РФ согласовало с Международной федерацией футбола продажу пива в пластиковой таре в местах проведения мероприятий Кубка конфедераций 2017 года.
«Вопрос продажи алкоголя также решён. По согласованию с ФИФА будет разрешена продажа пива в пластиковой таре. Пронос любых стеклянных ёмкостей в места проведения мероприятий Кубка конфедераций будет запрещён», — сказали в пресс-службе МВД интернет-изданию Welcome2018.
Матчи Кубка конфедераций пройдут в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля.
8 причин, почему Кубок конфедераций нельзя пропустить
До старта Кубка конфедераций остаётся 50 дней. Самое время заполучить билет, тем более что сделать это можно бесплатно.