«Челси» подпишет с Конте контракт до 2021 года с зарплатой в € 11 млн

«Челси» предложит своему главному тренеру Антонио Конте новый контракт, сообщает The Guardian. По этому соглашению, рассчитанному до 2021 года, итальянский специалист будет получать £ 9,6 млн (около € 11 млн) в год.
По информации издания, о подписании нового контракта будет официально объявлено вскоре после завершения сезона финалом Кубка Англии, в котором «Челси» 27 мая сыграет с «Арсеналом».
В случае подписания контракта на этих условиях Антонио Конте станет самым высокооплачиваемым тренером в истории клуба и обгонит Жозе Моуринью, который в 2015 году зарабатывал в «Челси» £ 7,5 млн (около € 8,6 млн) в год.