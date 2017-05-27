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Представители «Милана» встретились с агентом Обамейянга

27 мая 2017, суббота. 07:48. Футбол

Представители «Милана» провели встречу с агентом нападающего дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамейянга, сообщает Football Italia со ссылкой на сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, стороны намерены начать переговоры о переходе 27-летнего бомбардира в стан россонери.

Действующее соглашение Обамейянга с немецким клубом в силе до лета 2020 года. По итогам предыдущего сезона он принял участие в 32 матчах, став автором 31 гола и 2 результативных передач. В целом же с момента перехода в «Боруссию» из «Сент-Этьена» в 2013 году он забил 119 голов.

Обамейянг попросил руководство «Боруссии» Д позволить ему сменить клуб
Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
Теги
Боруссия Д ФК Милан Пьер-Эмерик Обамейянг Трансферы
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