Представители «Милана» встретились с агентом Обамейянга

Представители «Милана» провели встречу с агентом нападающего дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамейянга, сообщает Football Italia со ссылкой на сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По данным источника, стороны намерены начать переговоры о переходе 27-летнего бомбардира в стан россонери.
Действующее соглашение Обамейянга с немецким клубом в силе до лета 2020 года. По итогам предыдущего сезона он принял участие в 32 матчах, став автором 31 гола и 2 результативных передач. В целом же с момента перехода в «Боруссию» из «Сент-Этьена» в 2013 году он забил 119 голов.
Обамейянг попросил руководство «Боруссии» Д позволить ему сменить клуб