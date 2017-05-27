Венгер: «Арсенал» показал выдающуюся игру и свою силу в матче с «Челси»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился впечатлениями от победы в финале Кубка Англии над «Челси» (2:1), а также рассказал, когда прояснится ситуация с его будущим в клубе. Контракт француза с лондонской командой истекает через несколько недель.
«Мы показали выдающуюся игру с самых первых минут. Команда вытерпела. Ребята объединились и дали отпор. «Арсенал» сегодня показал свою силу и сплочённость, а сыграв в зрелищный футбол.
Горжусь, что выиграл семь Кубков Англии в своей карьере. Что касается моего будущего в клубе, то во вторник у нас будет встреча с руководством, а в среду или четверг всё прояснится», — цитирует Венгера BBC Sport.