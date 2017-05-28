«Барселона» опубликовала видео с церемонии награждения Кубка Испании

«Барселона» на своём официальном канале в YouTube опубликовала видео с церемонии награждения команды трофеем Кубка Испании. В финальном матче сине-гранатовые со счётом 3:1 обыграли «Алавес» — голы на счету Лионеля Месси, Неймара и Пако Алькасера.
Каталонский клуб в третий раз подряд и в рекордный 29-й раз выиграл Кубок Испании. Свой последний матч у руля «Барселоны» провёл Луис Энрике. За три года 47-летний специалист выиграл с командой девять трофеев.
Видео можно посмотреть на официальном канале «Барселоны» в YouTube.
«Барселона» обыграла «Алавес» и в третий раз подряд завоевала Кубок Испании