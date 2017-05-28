Министр спорта РФ Павел Колобков во время торжественной части мероприятия по высаживанию деревьев в честь игроков из стран Кубка конфедераций — 2017, которая проходит на стадионе «Лужники», поделился мнением о московской арене, а также о стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге.
«Зенит-Арена» – очень красивый стадион, как будто летающая тарелка приземлилась. Там применены суперсовременные технологии. Сложное инженерное сооружение. Затраты? Это нужно детально обсуждать. Все затраты являются рыночными, и если вы поговорите с владельцами частных стадионов, то цены вполне сопоставимы.
«Лужники»? Кубок конфедераций и чемпионат мира — это важные, ожидаемые и сложные после Олимпийских игр спортивные проекты. Это спортивный праздник, и нам удалось создать такую красоту. Помните, какой тут был стадион? Он был морально устаревшим. А сейчас это суперсовременная арена, не знаю, есть ли аналоги в мире. Я много где был, но это совершенно другой уровень. Испытываю чувство ностальгии по старому стадиону, но дух спорта здесь сохранён. Надеюсь, как и дух победы.
Вы здесь не в гостях, вы дома. Это дом спорта, где мы будем проводить различные мероприятия. Этот комплекс – наша центральная арена, где мы всех ждём. Специально для вас мы сделали такие шикарные условия. Сохранился также и фасад, где будут закреплены таблички с именами победителей успешной для нас Олимпиады в Москве. Хочется, чтобы после окончания чемпионата мира тут появилась ещё одна табличка – со сборной по футболу.
В ближайшие дни пройдёт сдача этого стадиона. Мы первые, кто вышел на этот газон, хоть это и запрещено. Это замечательный день. Мы высаживаем новую аллею, посвящённую восьми легендарным футболистам сборных-участниц Кубка конфедераций. Я удостоен чести посадить дерево в честь Рината Дасаева. Недавно я забил ему гол, чем очень горжусь", — передаёт слова Колобкова корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.
Министр спорта РФ: не знаю, есть ли в мире аналоги стадиону «Лужники»