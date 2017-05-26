На территории Лужников будет высажено 8 деревьев в честь игроков из 8 стран КК

28 мая в «Лужниках» состоится традиционное мероприятие открытого фестиваля искусств «Черешневый лес» — высадка вишнёвого сада. Официальные лица, деятели культуры и искусств и знаменитые спортсмены высадят на территории Лужников 330 вишнёвых саженцев, сообщается в пресс-релизе оргкомитета «Россия — 2018».
Торжественная часть мероприятия пройдёт на самой арене, где с 2013 года идёт реконструкция к ЧМ-2018. Недалеко от центральной аллеи «Черешневого леса» будет высажено 8 деревьев в честь футбольных легенд из 8 стран Кубка конфедераций: Португалия — Луиш Фигу, Мексика — Уго Санчес, Австралия — Гарри Кьюэлл, Новая Зеландия — Иван Вицелич, Камерун — Самуэль Это’О, Чили — Иван Саморано, Германия — Лотар Маттеус и Россия — Ринат Дасаев.
В мероприятии примут участие министр спорта РФ Павел Колобков и послы ЧМ-2018 — Александр Овечкин, Алексей Немов, Виктория Лопырёва, Яна Чурикова, Илья Авербух, Игорь Бутман и другие.