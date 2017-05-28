Агент: Кайоде согласился перейти в «Спартак», клубы обсуждают детали

Представитель нападающего «Аустрии» Оларенваджу Кайоде, имя которого не называется, в интервью OwngoalNigeria сообщил, что 24-летний футболист, скорее всего, продолжит карьеру в «Спартаке».
«Переход Кайоде в „Спартак“ — вопрос времени. Он согласился на трансфер, и в настоящее время клубы прорабатывают детали перехода. О трансфере может быть объявлено уже на следующей неделе», — заявил представитель Кайоде.
В нынешнем сезоне Кайоде забил за «Аустрию» 17 голов в 33 матчах чемпионата Австрии и за тур до конца сезона лидирует в гонке бомбардиров. Контракт нигерийского форварда с «Аустрией» истекает в 2019 году.
В апреле этого года сообщалось, что Кайоде вошёл в трансферный список другого московского клуба — ЦСКА.