Земан — о последнем матче Тотти за «Рому»: для меня это не праздник, а похороны

Наставник «Пескары» Зденек Земан считает, что Франческо Тотти, несмотря на завершение игровой карьеры в «Роме», всё ещё хочет играть в футбол.
«Лично я ощущаю атмосферу не праздника, а похорон. Если футболист принял решение повесить бутсы на гвоздь — это одно дело. Но если он не завершает карьеру, это трагедия. Думаю, Тотти всё ещё хочет продолжать играть, он до сих пор любит футбол. Он, как и раньше, может отменно работать на поле. Не представляю его в костюме и галстуке в Тригории.
К сожалению, он больше не сможет выступать в Италии, потому что никогда не будет играть против «Ромы». Если он уедет за границу, то в команду, которая будет соответствовать его стандартам. Выступление в Серии Б за «Пескару» в следующем сезоне? Он заслуживает лучшего», — приводит слова Земана Sky Sport Italia.
40-летний Тотти за карьеру провёл в составе «Ромы» 786 матчей и забил 307 голов.
Церемонию прощания Тотти с болельщиками «Ромы» можно посмотреть в «Фейсбуке».