Тотти не смог сдержать слёз по окончании последнего матча за «Рому»

«Рома» со счётом 3:2 победила «Дженоа» в матче 38-го тура чемпионата Италии. В составе победителей забили Эдин Джеко, Даниэле Де Росси и Диего Перотти, за проигравших отличились Пьетро Пеллегри и Дарко Лазович.
Свой последний матч за римскую команду провёл 40-летний нападающий Франческо Тотти. Капитан «волков» вышел на поле на 54-й минуте, заменив Мохамеда Салаха. Во всех турнирах Тотти провёл за «Рому» 786 матчей и забил 307 голов.
По окончании игры Тотти совершил круг почёта. Легендарный футболист не смог сдержать слёз, приветствуя болельщиков, обнимая свою жену и детей. У многих болельщиков на трибунах и партнёров Тотти по команде также выступили слёзы на глазах. Затем Тотти поставил автограф на футбольном мяче и со словами «Я буду скучать» отправил его на трибуну.
Церемонию прощания Тотти с болельщиками «Ромы» можно посмотреть в «Фейсбуке».
Видео, на котором Тотти не смог сдержать слёз, доступно в «Твиттере».