КДК рассмотрит использование пиротехники болельщиками «Арсенала» Т

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц рассказал, какие вопросы будут включены в повестку очередного заседания КДК по итогам стыковых матчей.
«По всем четырём стыковым играм мы рассмотрим всего один инцидент. В матче «Арсенал» — «Енисей» болельщики «Арсенала» использовали пиротехнику, мы рассмотрим этот эпизод», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
28 мая «Арсенал» обыграл «Енисей» (1:0) и остался в российской Премьер-Лиге. В первом матче «канониры» уступили (1:2).
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На пресс-конференции Сергей Кирьяков и Андрей Тихонов обменялись «комплиментами», а игроки тульского «Арсенала» радовались Премьер-Лиге.