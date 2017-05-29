Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

А. Кержаков может стать директором академии «Зенита»

29 мая 2017, понедельник. 17:36. Футбол

Форвард «Зенита» Александр Кержаков летом может перейти на новую должность в структуре сине-бело-голубых, сообщает «Спорт день за днём». 34-летний игрок является одним из кандидатов на пост директора академии сине-бело-голубых. Эта должность после ухода из жизни Владимира Казачёнка остаётся вакантной.

Контракт Кержакова с «Зенитом» истекает через месяц, 30 июня, и существует вероятность, что форвард завершит профессиональную карьеру.

Сообщается, что также на пост директора академии петербургского клуба претендует Анатолий Давыдов, который сейчас является советником председателя совета директоров «Зенита» Александра Дюкова.

Кержаков определится с тем, продолжать карьеру или нет, до выхода из отпуска
Источник: Спорт день за днём Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит Александр Кержаков Анатолий Давыдов
Новости. Футбол
29 мая 2017, понедельник
18:15 В молодёжную сборную России вызваны игроки «Енисея» Чернов и Ланин
18:09 «Атлетико» подарил именную футболку актёру Тому Крузу
18:09 Дзюба: хочется выиграть Кубок конфедераций, сборная России никого не боится
17:58 Бубнов: Дзюба может и не выдержать конкуренции в «Зените» при Манчини
17:55 Миньоле: я сражаюсь с Нойером, Хартом, Касильясом, а не с партнёрами по команде
17:51 «Арсенал» поздравил Аршавина с 36-летием
17:41 Колыванов: Манчини отвечает высоким требованиям «Зенита»
17:36 А. Кержаков может стать директором академии «Зенита»
17:27 Селюк: увидим, что произойдёт, но «Манчестер Сити» — клуб сердца Туре
17:19 Конте: Мозес — честный игрок, он упал только из-за того, что устал
17:08 Матч ПФЛ «Знамя Труда» — «Динамо-2» был прерван из-за града
17:05 Щенсны согласился перейти в «Наполи»
16:54 Роберто Карлос может возглавить австралийский клуб
16:41 Хавбек «Терека» Торже может продолжить карьеру в Испании
16:31 Клуб не отпустил игрока в сборную Беларуси по причине его службы в армии
16:18 Созин: «Ростов» никогда не играл так ярко и дисциплинированно, как при Бердыеве
16:07 ЦСКА сыграет на сборе в Австрии с «Краснодаром», «Штурмом» и «Партизаном»
16:01 Пеллегрино ушёл с поста главного тренера «Алавеса»
15:59 Лам введён в Зал славы «Баварии»
15:54 Дель Пьеро: Буффон сходит с ума в ожидании финала Лиги чемпионов
15:47 Перед «Оренбургом» поставлена задача вернуться в Премьер-Лигу
15:35 Харт: буду поддерживать «Торино» до конца моих дней
15:32 Болельщики смогут бесплатно ездить между городами на матчи Кубка конфедераций
15:30 Шалимов: Григорян — беспардонный невоспитанный парень, руки ему не подам
15:01 Шесть стримеров в прямом эфире расскажут о подготовке городов к КК-2017
14:56 Манчини встретился с Миллером перед подписанием контракта с «Зенитом»
14:56 Болельщики «МС» признали Давида Сильву лучшим игроком сезона-2016/17
14:52 Тер Штеген продлил контракт с «Барселоной» до 2022 года
14:49 «Ростов» проведёт два летних сбора в Австрии
14:30 ЦСКА официально объявил об уходе Гришина с поста наставника молодёжной команды
14:28 У Ройса диагностирован частичный разрыв крестообразной связки колена
14:17 Президент «Оренбурга»: расстроены вылетом, после шока нужно время, чтобы отойти
14:10 «Зенит» объявит о назначении Манчини 30 или 31 мая
14:00 Кучук – главный кандидат на пост наставника «Ростова»
13:58 Кафу: сборная Германии располагает сейчас невероятной россыпью талантов
13:57 Тимощук: Гаттузо вспыльчивый, чуть-чуть психованный, но всегда могли пообщаться
13:41 Раванелли: Буффон достоин «Золотого мяча» намного больше, чем Роналду
13:35 Манчини прибыл в Санкт-Петербург для подписания контракта с «Зенитом»
13:34 Семёнов: в сборной России, наверное, нет такого игрока, как Заха
13:33 Дель Пьеро: Буффон сходит с ума по победе в Лиге чемпионов
13:21 Ал. Миранчук: у Венгрии добротная команда, помню, как они играли на ЧЕ-2016
13:20 Селюк: если Манчини возглавит «Зенит», то он пригласит в команду Яя Туре
13:06 Агент: Головин в «Челси»? Сейчас Саша сосредоточен на сборной России
12:59 Конте: у «Челси» не было такого состава, как у «МЮ», «МС» или «Арсенала»
12:57 Карвахаль – об игре в «Реале»: сначала чувствуешь себя витающим в облаках
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Лучший тренер сезона в РФПЛ - это...
Архив →
© championat.com, 2000–2017