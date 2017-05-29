А. Кержаков может стать директором академии «Зенита»

Форвард «Зенита» Александр Кержаков летом может перейти на новую должность в структуре сине-бело-голубых, сообщает «Спорт день за днём». 34-летний игрок является одним из кандидатов на пост директора академии сине-бело-голубых. Эта должность после ухода из жизни Владимира Казачёнка остаётся вакантной.
Контракт Кержакова с «Зенитом» истекает через месяц, 30 июня, и существует вероятность, что форвард завершит профессиональную карьеру.
Сообщается, что также на пост директора академии петербургского клуба претендует Анатолий Давыдов, который сейчас является советником председателя совета директоров «Зенита» Александра Дюкова.