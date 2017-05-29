Буффон: прекрасно иметь возможность лелеять мечту о победе в Лиге чемпионов

Капитан туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился ожиданиями от матча с мадридским «Реалом» в финале Лиги чемпионов. Игра пройдёт 3 июня в Кардиффе, начало — в 21:45 по московскому времени.
«Прекрасно иметь возможность лелеять эту великую мечту о победе в Лиге чемпионов. Это не вопрос вероятностей — встретятся две отличные команды, которые продемонстрировали великие ценности. Два года назад мы тоже верили в себя и продолжаем это делать сейчас», — цитирует Буффона интернет-портал Football Italia.
Финал Лиги чемпионов: как это будет
Краткий гид для тех, кто только вчера узнал о финале Лиги чемпионов, «Ювентусе» и «Реале».