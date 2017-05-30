Иньеста: Вальверде мне очень нравится как тренер

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста прокомментировал назначение Эрнесто Вальверде на пост главного тренера команды. Бывший наставник «Атлетика» из Бильбао сменил на этом посту Луиса Энрике.
«Вальверде мне очень нравится как тренер. «Барселона» может прогрессировать с ним. Он осуществлял отличную работу во всех командах, которые возглавлял. Думаю, что в «Барселоне» он усовершенствует свои знания. Уверен, что вместе с ним наша команда будет претендовать на победу на всех турнирах. Дай бог, чтобы Вальверде сопутствовала большая удача», — приводит слова Иньесты Onda Cero.