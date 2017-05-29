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Вальверде стал главным тренером «Барселоны»

29 мая 2017, понедельник. 20:20. Футбол

Бывший наставник «Атлетика» Эрнесто Вальверде стал новым главным тренером «Барселоны». Об этом на специальной пресс-конференции сегодня объявил президент сине-гранатовых Хосеп Мария Бартомеу.

53-летний специалист, который во время карьеры футболиста выступал за «Барселону» (1988-1990 года), сменил на посту главного тренера Луиса Энрике.

Контракт с Вальверде, который ранее также тренировал «Эспаньол», «Олимпиакос», «Вильярреал» и «Валенсию», рассчитан на два года.

Презентация Вальверде в качестве нового главного тренера «Барселоны» состоится в четверг, 1 июня.

Источник: Вальверде начал планировать состав «Барселоны» на следующий сезон
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Барселона Эрнесто Вальверде
Новости. Футбол
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