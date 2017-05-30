«Монако» интересуется Марезом, «Лестер» оценил игрока в € 40 млн

Руководство «Монако» находится в поисках полузащитника, который мог бы заменить проданного в «Манчестер Сити» Бернарду Силву. Goal сообщает, что монегаски заинтересовались хавбеком «Лестер Сити» Риядом Марезом. «Лисы» оценили 26-летнего футболиста в € 40 млн.
Руководство «Монако» не готово к таким тратам на одного игрока. Также камнем преткновения может стать оклад алжирца. В окружении игрока рассказали, что, если Марез подпишет улучшенный контракт с «Лестером», то его зарплата возрастёт до € 6 млн в год.
Действующее соглашение рассчитано до лета 2020 года.
«Манчестер Сити» объявил о трансфере Бернарду Силвы