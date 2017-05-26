«Манчестер Сити» объявил о трансфере Бернарду Силвы

Полузащитник Бернарду Силва перешёл из «Монако» в «Манчестер Сити», сообщается на официальном сайте «горожан». Срок контракта не разглашается. Португальский футболист взял 20-й номер и прибудет в расположение английского клуба 1 июля.
Ранее сообщалось, что трансфер Силвы обойдётся «Сити» в £ 60 млн (около € 68 млн). В январе 2015 года «Монако» заплатил «Бенфике» за 22-летнего футболиста £ 13,3 млн (около € 15 млн). В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 58 официальных матчах за «Монако», забил 11 голов и отдал 12 результативных передач.