Тотти: продолжу карьеру ещё на год, но не знаю, где точно

Легендарный нападающий «Ромы» Франческо Тотти, который 28 мая провёл прощальный матч за римлян, заявил, что может продолжить карьеру в другом клубе.
«Я продолжу, я продолжу. Не знаю, где, но я точно продолжу. Я продолжу на ещё один год», — цитирует Тотти портал Football Italia.
Издание ссылается на видео, опубликованное Sky Sport Italia, и отмечает, что Тотти мог сказать эти слова в шутку.
Ранее спортивный директор «Ромы» Рамон Родригес Мончи сообщил, что предложил Тотти место в структуре римского клуба.