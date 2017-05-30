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Президент «Терека» подтвердил, что Олег Иванов продлил контракт с клубом

30 мая 2017, вторник. 19:09. Футбол

Президент «Терека» Магомед Даудов подтвердил, что грозненский клуб продлил контракт с полузащитником Олегом Ивановым.

Как и сообщал ранее «Чемпионат», новое соглашение с 30-летним футболистом рассчитано на три года.

«Дорогие друзья! Хочу поделиться новостью, которую ждали любители футбола и болельщики «Терека» в особенности: сегодня контракт с Республиканским футбольным клубом «Терек» (Грозный) имени Ахмат-Хаджи Кадырова продлил полузащитник, один из лидеров команды Олег Иванов. Он рассчитан ещё на три года. Мы всегда отмечали, что Олег является одним из ключевых игроков команды, лидером, как на поле, так и за его пределами. Доверительные отношения, сложившиеся у нас за время совместной работы в нашем клубе, позволяли нам спокойно относиться к всевозможным слухам о переходе Иванова в другой клуб, будучи уверенными, что подписание нового контракта – дело времени. Олег и сам не раз заявлял, что хотел бы продолжить играть в «Тереке», где в него поверили, где приобрёл былые кондиции, где исключительно дружеский коллектив. К сожалению, из-за хирургического вмешательства и последующего лечения Олег был вынужден пропустить несколько игр весенней части чемпионата. Мы все его поддерживали и ждали скорейшего выздоровления. А вернувшись, своими фирменными пасами и уверенной игрой он вновь стал радовать всех болельщиков нашего клуба. Желаю Олегу достичь новых высот с «Тереком», оставаться таким же ярким футболистом на поле и человеком за его пределами!» — написал Даудов на своей странице в «Инстаграме».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Терек Магомед Даудов Олег Иванов
Новости. Футбол
30 мая 2017, вторник
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