О. Иванов подписал новый контракт с «Тереком»

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник Олег Иванов подписал новый контракт с «Тереком». Договор рассчитан на три года. Предыдущее соглашение 30-летнего футболиста с грозненским клубом истекло по окончании минувшего сезона.
В прошедшем сезоне Иванов провёл 20 матчей в российской Премьер-Лиге, в которых забил один гол и отдал пять результативных передач. Российский хавбек выступает за «Терек» с 2012 года.
В начале мая появилась информация о том, что интерес к Иванову проявляет московское «Динамо».