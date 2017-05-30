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О. Иванов подписал новый контракт с «Тереком»

30 мая 2017, вторник. 17:25. Футбол

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник Олег Иванов подписал новый контракт с «Тереком». Договор рассчитан на три года. Предыдущее соглашение 30-летнего футболиста с грозненским клубом истекло по окончании минувшего сезона.

В прошедшем сезоне Иванов провёл 20 матчей в российской Премьер-Лиге, в которых забил один гол и отдал пять результативных передач. Российский хавбек выступает за «Терек» с 2012 года.

В начале мая появилась информация о том, что интерес к Иванову проявляет московское «Динамо».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Терек Олег Иванов
Новости. Футбол
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