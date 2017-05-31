Видаль призвал Алексиса присоединиться к нему в «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль отвечая на вопрос о возможном переходе нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса в мюнхенский клуб, призвал игрока сделать это.
«Я сказал ему, что это отличная возможность присоединиться к большой команде. Если он хочет, чтобы его сравнивали с лучшими, он должен перейти в лучший клуб», — сказал Видаль в беседе с журналистами.
Ранее сообщалось, что «Бавария» готова платить Алексису Санчесу € 13 млн в год. «Арсенал» в свою очередь предложил 28-летнему футболисту новый контракт на сумму в £ 275 тыс. (€ 361 тыс.) в неделю.
Действующий договор Алексиса Санчеса истекает летом 2018 года.