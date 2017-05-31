Сборная Армении вместо Юрченко вызвала другого голкипера на июньские матчи

Голкипер «Бананца» Арам Айрапетян вызван в сборную Армении на товарищеский матч с командой Сент-Китс и Невис (4 июня) и встречу отборочного турнира чемпионата мира 2018 года со сборной Черногории (10 июня), сообщает vbetnews.com.
Айрапетян — воспитанник адлерской школы футбола. Ранее он защищал цвета российских клубов «Сочи-04», «Адлер», «Кузбасс» и «Смена». Отмечается, что он заменит в составе национальной команды голкипера «Анжи» Давида Юрченко.
Ранее президент федерации футбола Армении Рубен Айрапетян сообщил, что он звонил Юрченко и тот имеет последний шанс принять вызов в национальную команду. Однако позже сам голкипер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» заявил, что ни с кем со стороны сборной Армении он не разговаривал.