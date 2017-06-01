В Бразилии 38-летний вратарь пропустил с центра поля и уехал на такси в перерыве

Бразильский голкипер «Фигейренсе» Фабио Гонсалвес провалил первый официальный матч за новую команду. В игре 4-го тура бразильской Серии В против «Итуиутабы» (0:2) вратарь пропустил два мяча в первом тайме.
Второй гол был забит на пятой компенсированной к первому тайму минуте, а в первом эпизоде Фабио ошибся на выходе и пропустил после удара с центра поля.
38-летний футболист в перерыве игры взял такси и покинул стадион, из-за чего «Фигейренсе» пришлось использовать первую замену уже в перерыве. Впоследствии Фабио извинился за свой поступок, но тренерский штаб больше не рассчитывает на этого голкипера и намерен найти другого вратаря.
Видео гола после удара с центра поля доступно на Globoesporte.