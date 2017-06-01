Колыванов стал новым наставником «Торпедо», контракт подписан на два года

Главным тренером московского «Торпедо» стал Игорь Колыванов. Соглашение подписано сегодня, 1 июня, его срок рассчитан на два года, сообщает официальный сайт столичного клуба.
На этом посту Колыванов сменил Виктора Булатова, который возглавлял столичную команду с мая прошлого года. Под руководством Булатова «Торпедо» заняло третье место в турнирной таблице второго дивизиона зоны «Центр».
В 2006 году юношеская сборная России до 17 лет под руководством Колыванова стала чемпионом Европы. С 2012 по 2015 год Колыванов возглавлял «Уфу», обеспечив команде выход в РФПЛ.
«Торпедо» М получило лицензию на выступление в ФНЛ