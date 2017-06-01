Гришин и Аблизин возглавили юношеские сборные России 1999 и 2001 годов рождения

Российский футбольный союз подписал контракты с Александром Гришиным и Леонидом Аблизиным в качестве старших тренеров юношеских сборных России разных возрастов. Срок трудового соглашения у специалистов — до конца 2018 года.
«Александр Гришин возглавил юношескую сборную России (игроки 1999 г.р.), Леонид Аблизин продолжит работу с юношеской сборной России (игроки 2001 г.р.)», — сообщается на официальном сайте РФС.
«Конечно, испытываю положительные эмоции от продления контракта. Работа в сборной на любом уровне – это вершина тренерской карьеры. Это возможность для творчества, роста, но вместе с тем и большая ответственность. Постараемся двигаться вперёд, развивать лучших игроков страны этого возраста, не забывая и о достижении конкретных результатов.
Я успел уже немного поработать с командой, мы выиграли международный турнир в Португалии. Ребята оставляют пока довольно приятное впечатление, они неплохо оснащены технически, у них всё в порядке с характером. У команды есть определённый костяк, в то же время само слово «сборная» подразумевает постоянную селекцию, отбор лучших. Что касается планов команды, мы хотим провести селекционный сбор в Москве в августе, после которого в сентябре поедем на международный турнир в Казахстане. Будем прибавлять, осенью нас ожидает старт в квалификации чемпионата Европы—2018 U17. Помогать работать с командой мне будут Михаил Полишкис и Сергей Бабурин", — сказал Аблизин.