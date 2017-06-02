Итальянские СМИ: «МЮ» согласовал с «Интером» трансфер Перишича за € 52 млн

«Манчестер Юнайтед» согласовал с «Интером» условия трансфера полузащитника Ивана Перишича, сообщает Gazetta dello Sport. Стороны договорились о € 52 млн в качестве суммы отступных за футболиста.
Издание сообщает также, что в настоящее время «МЮ» ведёт переговоры с Перишичем об условиях контракта. Предполагается, что зарплата игрока составит € 7 млн в год.
В сезоне-2016/17 Перишич провёл 41 матч за «Интер», забил 10 мячей и отдал 10 результативных передач. Контракт 28-летнего футболиста с миланским клубом рассчитан до 2020 года.
Источник: Перишич согласовал контракт с «МЮ», «Интер» требует за него € 55 млн