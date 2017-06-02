Головин: после ЧЕ какое-то время не заходил в Интернет, чтобы не читать гадостей

21-летний полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин в интервью официальному сайту РФС рассказал, что тяжело отходил от чемпионата Европы—2016.
«Да, пришлось пережить немало тяжёлых минут – с таким негативом в свой адрес сталкивался впервые. Какое-то время вообще не заходил в Интернет, чтобы не читать гадостей. И даже телефон отключал на несколько дней. Сказалось ли всё это на мне? Да, первые три-четыре матча чемпионата России провёл просто плохо. Но потом отошёл. Более опытные ребята, прежде всего братья Березуцкие, много со мной разговаривали на тему того, что надо всё выбросить из головы и идти дальше.
Когда это получилось? После того, как открылся новый стадион ЦСКА. На первом матче с «Тереком» были такие позитивные эмоции, что всё дурное из головы ушло само собой. Смотрю теперь только вперёд. И знаете, если ещё в прошлом году, играя за сборную, думал о том, как не ошибиться, то теперь все мысли – как заставить ошибиться соперника.
У нас есть все возможности сыграть так, чтобы вернуть те самые любовь и доверие болельщиков. Во всяком случае все ребята именно к этому и стремятся", — заявил Головин.