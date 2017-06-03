«Барселона» готова продать Рафинью Алькантару за € 30 млн

«Барселона» в летнее трансферное окно готова расстаться с полузащитником Рафиньей Алькантарой. Сине-гранатовые оценивают бразильского футболиста в € 30 млн, пишет Marca. Интерес к 24-летнему хавбеку проявляют «Ювентус», «Ливерпуль» и «Рома».
Ранее сообщалось, что Алькантара всерьёз задумался о смене клубной прописки, поскольку обязательно хочет принять участие в чемпионате мира — 2018. Отмечалось также, что игрок не уверен, что в каталонском клубе у него будет соответствующая игровая практика. Но затем отец футболиста опроверг информацию, подчеркнув, что Рафинья не намерен покидать «Барселону».